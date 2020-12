"Adda passà ‘a nuttata si chiama il calendario? Oggi è perfetto", il fuorionda ironico di Insigne in conferenza

"Adda passà ‘a nuttata" è la celebre frase pronunciata da Eduardo De Filippo nel capolavoro 'Napoli Milionaria'. "Adda passà 'a nuttata" è anche il titolo del calendario della SSC Napoli, presentato in questi minuti da remoto in conferenza stampa. E "Adda passà ‘a nuttata" è anche la frase detta da Lorenzo Insigne poco prima della presentazione, non sapendo di essere già in onda. "Adda passà ‘a nuttata si chiama il calendario? Oggi è perfetto", ha ironizzato il capitano azzurro.