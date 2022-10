Addio al calcio, Higuain in lacrime: "Sempre grato al Napoli. Il terzo anno uno dei miei migliori"

Un commosso Gonzalo Higuain ha annunciato il suo addio al calcio in conferenza stampa.

Un commosso Gonzalo Higuain ha annunciato il suo addio al calcio in conferenza stampa. L'ex attaccante di Napoli e Juventus non ha saputo trattenere le lacrime mentre leggeva la sua lettera d'addio: "Dopo 17 anni termina la mia carriera da calciatore professionista. ringrazio chi ha sempre creduto in me. È arrivato il momento di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto e mi sento un privilegiato per averla vissuta, con i suoi momenti belli e quelli meno belli. Dopo 17 anni e mezzo da professionista, sento che il calcio mi ha dato moltissimo, di tutto e di più. Da tempo sto elaborando, analizzando e mi sto preparando per questa decisione. L'ho comunicata alla società 3-4 mesi fa".

Nel corso della conferenza, il Pipita ha parlato anche del periodo di Napoli: "Ho giocato quasi sette anni nella migliore squadra della storia, così a lungo essendo così giovane. È stato un palcoscenico meraviglioso. È giunto il momento di andare al Napoli, in Italia, una squadra a cui sarò sempre grato per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme e per il modo in cui mi hanno trattato. Il terzo anno è stato uno dei migliori della mia carriera grazie al Mister e ai miei compagni di squadra. Molto bello anche essere andato in quel club. Momenti indimenticabili".