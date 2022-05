Addio Insigne, Caressa: “Non è stato strappalacrime perché diluito nel tempo”

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato dell’addio di Lorenzo Insigne avvenuto domenica scorsa al Maradona

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato dell’addio di Lorenzo Insigne avvenuto domenica scorsa al Maradona: “C’è stato un addio caloroso e poi faccio i complimenti anche per la gestione dell’addio di queste settimane. Poteva essere molto doloroso e invece è stato abbastanza tranquillo. Questo mi fa pensare anche che non è stato un addio strappalacrime forse come gli altri proprio perché è stato diluito nel tempo. Auguro a Insigne di essere felice perché la scelta che ha fatto è soprattutto di vita”.