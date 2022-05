Addio Insigne, il messaggio di P. Cannavaro: "Ha realizzato il sogno più difficile di chi nasce a Napoli”

Lorenzo Insigne domani, contro il Genoa, giocherà la sua ultima partita in maglia azzurra in un Maradona tutto esaurito.

Lorenzo Insigne domani, contro il Genoa, giocherà la sua ultima partita in maglia azzurra in un Maradona tutto esaurito. Per celebrare il capitano il club ha organizzato una cerimonia d’addio, durante la quale sui maxi schermi dell'impianto di Fuorigrotta compariranno dei video di saluto da parte di ex storici azzurri. Tra questi, come svela un video pubblicato da DAZN, ci sarà anche Paolo Cannavaro. Di seguito le parole dell'ex capitano del Napoli: "Per Napoli Lorenzo è stato l’ennesimo ragazzo che, in mezzo a milioni di difficoltà, è riuscito a realizzare il suo sogno. Ed è riuscito a farlo nel posto più difficile, se nasci a Napoli”.