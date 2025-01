Addio Kvara, De Giovanni: "Come un falegname che ha fatto un bel cassettone, ricorderemo altri"

Khvicha Kvaratskhelia è in procinto di lasciare il Napoli e trasferirsi in Francia al Paris Saint Germian, Maurizio de Giovanni, scrittore napoletano, posta su Facebook il suo personale addio al georgiano: "Vuoi qualcosa di bello in casa, una libreria nuova, un cassettone, un tavolo. Trovi un falegname bravissimo poco conosciuto, che ti fa un bellissimo lavoro che tutti ammirano. Lo paghi quanto concordato. Ti saluta e se ne va. Gli auguri buona fortuna. Non è tuo figlio, non è tuo fratello. È un professionista che viene pagato per il lavoro che fa fatto.

Non verseremo lacrime. Tu hai il diritto di andare dove ti porta la tasca, noi abbiamo il diritto di tenerci il cassettone. Ricordando il professionista, scordandoci l’uomo ordinario, francamente dimenticabile. Nella storia del nostro amore conserveremo altro. Una cresta, un sette che taglia, un Pocho pazzo, un Ciruzzo, l’uruguaiano coi capelli lunghi. Non hanno vinto niente ma hanno vinto tutto. Loro si. Ma tu che ne sai. Tu sei solo uno che ha fatto un bel cassettone".