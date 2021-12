Addio Manolas, Spalletti: "Rosa mi piace in tutti i petali, ma se la sciupi devi ricomporla"

Nella rosa c'è una mancanza dopo la cessione di Manolas, ora c'è una mancanza in rosa? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Questa la sua risposta: "Quella di Manolas è una storia che riguarda il rapporto tra calciatore e società. E' con quelli che ci sono che noi possiamo ambire a vincere la partita. Di Manolas io non ne parlo, cerco sempre di vivere la storia dei miei calciatori stando in un gruppo e averlo visto felice nella presentazione in un'altra squadra mi fa felice per lui... Poi per il resto abbiamo delle necessità, le insidie e le cose che ti possono accadere sono lì davanti. Il gruppo ora ha a disposizione questi giocatori qui".

In estate però ha detto di lasciare chi c'è, oggi ha due centrali "Sì, ma non sono ragionamenti che io devo fare qui e andare a creare... La rosa della mia squadra piace in tutti i petali, poi è chiaro che se la sciupi questa rosa da qualche parte manca qualcosa e bisogna andare a ricomporla".