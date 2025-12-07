Addio Spalletti-Napoli, Corbo: "Altro che troppo amore, ecco quale fu il vero motivo"

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, è tornato sull'addio di Spalletti al Napoli: "Una bugia per fuggire. "Me ne vado perché amo troppo Napoli". Luciano Spalletti scelse frasi da fotoromanzo per non dire la verità. Nascondeva anche a se stesso la paura di non rivincere lo scudetto nella città del suo primo, vero, largo trionfo italiano.

Come sarà accolto Spalletti al Maradona? "Non sono sinceri neanche i fischi che lo aspettano. I tifosi fingono, qui attori si nasce, la partita dà un copione, avanti con la recita, Napoli non sarà mai gretta e provinciale con chi l'ha resa felice, Napoli vede gol da 99 anni, e di Spalletti non rimane solo un titolo, il vendicativo diario dei veleni mentre dormiva su una branda accanto al campo di Castel Volturno, le lacrime di infinite sere in un ristorante di Marechiaro per sostenere il suo più caro amico napoletano, padre disperato di un ragazzo sparito a 14 anni".