ADL: “A Di Lorenzo ho spiegato che è impossibile abbandonare uno come lui. Su Kvara…”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato dei casi Di Lorenzo e Kvara: " Il capitano è un giocatore straordinario, ed anche un uomo di grande livello. Io posso capire che si sia sentito un attimino abbandonato e sfastidiato nelle ultime partite, io gli ho spiegato che per me era impossibile abbandonare una persona come lui. I giocatori però sono persone giovanissime e si possono caricare ma anche scaricare.

Speriamo che l'Europeo possa ristabilire una certa serenità. Con Kvara non ci sono problemi perché abbiamo un contratto: gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale e comunque i problemi non li vedo per lui. Poi ci può essere anche chi contra legem fa contatti coi giocatori senza essere stati autorizzati dal club".