ADL ai tifosi: “Finché ci sarò io vi difenderó sempre da chi getta fango, Napoli è da vivere!”

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Canale 21, Aurelio De Laurentiis ha inviato un messaggio ai tifosi in vista della prossima stagione: "Cari tifosi, state tranquilli perché finché ci sarò io in sella al Napoli io vi difenderò in qualunque modo e con qualunque mezzo. Il futuro ritornerà roseo perché l'Italia è un grande Paese e Napoli è una grande città. Qui a Castel Di Sangro ho visto tifosi educatissimi e rispettosi delle distanze, tutti con la mascherina. Quindi non è vero quando si getta fango illogicamente e stupidamente: Napoli vorrei farla vivere, amare e rispettare".