ADL annuncia la svolta: "Installate 400 telecamere con algoritmi al San Paolo, interverremo con espulsioni per sempre!"

Nel corso dell'intervento di ieri a Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato anche novità importanti riguardo la sicurezza al San Paolo: "Abbiamo installato 400 telecamere, investendo un milione di euro, che lavorano con algoritmi e sono utilizzate addirittura dai servizi segreti in America. Queste telecamere ti fanno l'identikit di chi è sugli spalti. Abbiamo speso 4-5 milioni da quando ho cominciato solo in multe, comminate dalla Lega, per l'accensione di fuochi, l'esplosione di petardi. Con questi noi avremmo potuto potenziare il reparto giovanile. Chi non si comporta in maniera degna di essere ospitato al San Paolo sarà prelevato e non gli sarà dato più l'accesso, anche se ha pagato già l'intero abbonamento. Ma lo Stato perché è assente? Perché a Salvini servono quei voti? Basterebbe poco. Perché la gente deve comportarsi male negli stadi? Perché la gente si dà appuntamento negli autogrill per distruggere tutto e fare a cazzotti? Questo non è sport, questo non è calcio".