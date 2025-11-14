ADL attacca: "Figc, Uefa e Fifa sistemi immobili in cui nessuno vuole lasciare la poltrona"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato da remoto a margine dell’edizione speciale di Motore Italia – America’s Cup organizzata da Milano Finanza: “Presto i miei giocatori e poi me li ritrovo rotti. Rrahmani è tornato rotto, Anguissa pure. Così non si può andare avanti. Bisogna ridurre squadre e partite, evitare continue soste e concentrare gli impegni internazionali in un periodo definito. I giocatori sono dipendenti dei club e chi paga gli stipendi dovrebbe avere voce in capitolo”. Da qui la proposta di un indennizzo obbligatorio e di una finestra straordinaria di mercato per rimediare ai danni.

De Laurentiis poi allarga il discorso ai vertici del calcio mondiale: “Figc, Uefa e Fifa sono sistemi immobili, in cui nessuno vuole lasciare la poltrona. Vogliono controllare tutto: panchine, calendari, incassi. Creano troppe competizioni e ai club resta poco. Con le nuove Champions alla Serie A rimarrà pochissimo”.