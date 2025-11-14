Gautieri: "Napoli, tieniti stretto Conte! Senza di lui altro che Scudetto..."

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Carmine Gautieri: “Il problema del Napoli da risolvere è l’equilibrio. Gli infortuni sono tanti, e l’ambiente deve stare vicino all’allenatore. Conte è un allenatore vero. Ha vinto uno scudetto con una squadra non superiore all’Inter, e forse nemmeno al Milan. Non penso sarebbe arrivato lo scudetto senza Conte. Bisogna tenersi stretto un uomo vero e sincero che non prende in giro i tifosi. Conte prova a dare equilibrio a un ambiente che oggi è poco collegato con la squadra.

Le classifiche in campionato e in Champions dicono che il percorso sta andando verso gli obiettivi. Credo che la preparazione sia quella dell’anno scorso, e che quindi portò lo scudetto. È difficile capire il motivo di tanti infortuni. A volte ci sono delle annate che nascono in un certo modo. Anche da un punto di vista di allenatore faccio fatica a capire. Solo chi è dentro può far capire cosa sta funzionando”.