Infortunio Anguissa, Cds: "Il rientro può arrivare in questa data", svelata la partita

Frank Zambo Anguissa, ko in nazionale, salterà una serie di partite così come la Coppa d'Africa in programma tra dicembre e gennaio. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa l'elenco delle sfide che il centrocampista di Conte dovrebbe saltare in stagione.

"Mancherà tanto per cominciare dopo la sosta contro l’Atalanta, sabato prossimo al Maradona, e a seguire con il Qarabag, la Roma, il Cagliari in Coppa Italia, la Juventus di Spalletti, il Benfica, l’Udinese, il Milan a Riyad, nell’eventuale finale successiva, con la Cremonese, la Lazio, il Verona, l’Inter, il Parma, il Sassuolo, il Copenaghen. Tecnicamente, e contando alla rovescia da martedì, le dieci settimane scadranno in occasione della sfida con i danesi. Si vedrà". La partita in questione è in programma il 20 gennaio. Tra due mesi.

Questo il comunicato di ieri del Napoli dopo gli esami strumentali: "Anguissa, infortunatosi in nazionale, si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo".