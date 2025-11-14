Improta: "Conte oggi non si può discutere! Ecco perché ha fatto quelle dichiarazioni"

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha parlato del momento della formazione azzurra al microfono di Tele A: "Credo sia stato uno sfogo sincero, anche se abbastanza duro nei suoi passaggi. Ovviamente ha visto una squadra che non gli ha dato ciò che lui pretende. A Bologna il Napoli ha subito due gol da principianti. E quindi lui lì si arrabbia tanto e poi dice tante. Qualcosina poteva anche risparmiarsela, ma almeno è venuto fuori il vero Conte, ossia l'allenatore che vuole entrare sempre di più nella testa dei calciatori e vuole far capire cosa pretende da loro. Ha parlato di cuore e di anima. Probabilmente questo è il vero Conte.

Al di là del gioco più o meno bello, è normale che se negli atteggiamenti non ci metti tutto e fai solo il compitino, si fanno le figuracce come quella fatta a Bologna. Conte sa di averla fatta anche lui e ha voluto dare uno scossone all'ambiente. Mi sono piaciute molto le esternazioni della società, che ha messo subito a tacere tutto il chiacchiericcio. Finalmente c'è una comunicazione che rende. Ora non si può discutere Conte".