Idea Frendrup per gennaio, Gazzetta: "Possibile doppio colpo dal Genoa!"

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli in questa fase di emergenza dopo gli infortuni di De Bruyne e di Anguissa. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport gli azzurri sono interessati a Morten Wetche Frendrup (24) del Genoa, ma siamo al gradimento e non all'interesse.

"Per quello, bisognerà attendere, anche per capire l'eventuale disponibilità del club rossoblù a una cessione che indebolirebbe la rosa. Sempre intorno a Marassi, sponda rossoblù, si può dialogare eventualmente di Norton-Cuffy (21) ma a destra, nonostante siano spuntate altre opzioni, ha un corsia privilegiata Juanlu Sanchez del Siviglia", si legge. Insomma, tanti nomi anche per gennaio con il mercato che sta per riaccendersi.