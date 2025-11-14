Un'altra idea per gennaio? Paganini: "Musah in estate fu vicinissimo, è uno che si adatta"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai: “Ci si augura che se arrivasse Kobbie Mainoo ci sia un effetto McTominay. Secondo me il Napoli potrebbe fare qualcosa anche in attacco perchè Lucca è un discorso da valutare: potrebbe andare via in prestito e quindi far arrivare un altro attaccante. Il vero spartiacque è che i nomi vengano fatti da Conte perchè tutti i suoi sfoghi vanno in tal senso. Lui voleva Ndoye, lo ha detto pubblicamente più volte anche perchè tutto sommato Ndoye è andato al Nottingham Forest quindi poteva essere preso

Musah in estate è stato vicinissimo al Napoli, poi si è andati su altri giocatori, ma lui è bravo dal punto di vista tattico, dà molto equilibrio, si adatta a tante situazioni”.