Problema di condizione? Del Genio: "Se in campo non ti riescono le cose è inevitabile..."

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Tu vai lì, vai a giocare qualsiasi partita, vai con grande entusiasmo. Poi magari il compagno non te la passa bene, succede qualche altra cosa, magari l'avversario ti mette in difficoltà. A quel punto è chiaro che si vada a finire nella sfera mentale e psicologica. Quindi io dico sempre che la parte tecnico-tattica è strettamente legata alla componente psicologica.

Condizione fisica? La gioia di giocare e l'entusiasmo arriva quando segni, quando fai una bella giocata, quando fai una bella chiusura difensiva. Se non riescono le cose è inevitabile che si veda una squadra anche stanca in campo. Come stanno le altre big? Si stanno rilanciando. Non dico che siano totalmente alle spalle quei momenti bui degli anni scorsi, ma stanno pian piano risolvendo i problemi che avevano messo a rischio la loro partecipazione al campionato. Le big ora si stanno rilanciando".