ADL blinda Insigne: "Ha vissuto un periodo di appannamento, ma dopo l'incontro con Raiola non esiste più il caso"

Il mercato, il futuro e il passato. Non si nasconde, Aurelio De Laurentiis, nella sua intervista per il Corriere dello Sport. Parla di tutto a 70 anni appena compiuti. Si parla anche del futuro di Insigne: "Ha vissuto un periodo di appannamento che ha inciso nella sua psicologia. Quando ritroverà la condizione, si sentirà più libero nelle giocate. E dopo quell'appuntamento a casa di Ancelotti, presente Raiola, il caso non è più esistito".