ADL 'chiama' James: "Ha parlato con Ancelotti, con noi sarà appagato. Lo sa bene..."

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Sky Sport 24 aggiornando la situazione sulla trattativa per il colombiano: "James? Per lui sarebbe un regalo. Studiandolo ho capito che ha reso tantissimo solo in due occasioni, sempre con Carlo Ancelotti, al Real Madrid e al Bayern Monaco. Per lui è la garanzia di essere appagato, al centro della nostra volontà, di essere determinante sul campo. Lo ha capito, lo sa, Ancelotti ci ha parlato e lo ha saputo motivare. Se sono rose fioriranno... Stiamo aspettando che i tempi diventino maturi".