ADL contro i fondi: “La morte del calcio! Devono incassare in 5 anni e non programmano”

Aurelio De Laurentiis , alla consegna del Premio Sportivo della Stampa Estera in Italia a Victor Osimhen, ha parlato in conferenza stampa , scagliandosi contro i fondi nel calcio: "Quando si parla di acquisizioni d'Oltreoceano, anche cinesi, ok. Zhang ogni tanto lo vedo sugli spalti, e mi dispiace che quando c'è lui l'Inter perde e a lui viene la faccia da cane bastonato. Scherzi a parte, quando invece si parla di fondi io rimango sempre molto perplesso perché il fondo è la morte del calcio.

Il fondo è interessato a massimizzare il ritorno di investimento per i propri investitori in cinque anni. Invece il calcio è programmazione, un po' come il cinema. E per questo mi sono ben trovato nel mondo del calcio, proprio perché ero nel mondo del cinema ed ero presidente dei produttori".