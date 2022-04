ADL da Castel Volturno: "Non era il caso di venire prima, sarebbe passato messaggio sbagliato su Spalletti"

Aurelio De Laurentiis in questi giorni è vicino alla squadra, in quel di Castel Volturno, al fine di ricompattare l'ambiente dopo la debacle di Empoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Aurelio De Laurentiis in questi giorni è vicino alla squadra, in quel di Castel Volturno, al fine di ricompattare l'ambiente dopo la debacle di Empoli. E della sua presenza al Konami Training Center ha parlato anche nell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Me l'ero preposto, ma sapete perché non l'ho fatto? Al primo anno di un nuovo allenatore non mi sembrava il caso. Stando qui tutti i giorni arriverebbe un messaggio sbagliato. Spalletti è uno a cui non puoi negare il suo passato, il suo palmares".