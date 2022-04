ADL: "Dopo quei 9' maledetti di Empoli mia moglie ha temuto per la mia salute"

"Quando vedi una partita, anche se sei il presidente, diventi un tifoso da Curva e Distinti"

Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis è tornato sulla clamorosa sconfitta di Empoli: "Quando vedi una partita, anche se sei il presidente, diventi un tifoso da Curva e Distinti, perché tutti quelli che vanno allo stadio sono tifosi puri che meritano rispetto. In quel momento interpreti loro stessi, non avevo mai avuto una vampata di colore e calore. Ero diventato rossissimo tanto che mia moglie mi aveva chiesto se stavo male. Sono stato così per 20’ , dopo quei 9’ maledetti di Empoli-Napoli dove rimani male. In quel momento hai offeso l'identità del Napoli, quei 5mila tifosi che sono venuti fin lì e quei 160 mln nel mondo che ti guardano. Sei senza parole e non sai cosa fare. Quando poi senti dire anche dallo stesso Spalletti che ci vorrebbe il ritiro, poi rifletti e dici 'ma che cosa è questa stupidaggine arcaica del ritiro'".