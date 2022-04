ADL e lo Scudetto: "Mi accusano di non volerlo vincere, ma è una lotteria! Quest'anno si poteva..."

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella sua intervista a Dazn si è soffermato anche sulla questione Scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella sua intervista a Dazn si è soffermato anche sulla questione Scudetto: "Mi accusano sempre di non voler vincere lo scudetto, invece io lo voglio vincere ma i miei capelli bianchi mi dicono che alla lotteria dove partecipano i tanti è difficile vincere. Quest’anno l’avremmo potuto vincere, però quando ho iniziato la stagione ho detto che la priorità assoluta era il campionato per arrivare tra i primi quattro, perché devo rientrare in Champions”.