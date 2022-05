ADL: "Già quattro annunci in poco tempo, qui non stiamo pettinando bambole!"

Il Napoli ha già fatto mercato e si è mosso in modo concreto. Lo ribadisce De Laurentiis intervenuto in conferenza stampa

Il Napoli ha già fatto mercato e si è mosso in modo concreto. Lo ribadisce De Laurentiis intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione del ritiro di Castel di Sangro: "Il 22 maggio è finito il campionato, il 27 maggio, cinque giorni dopo, noi avevamo chiuso il sostituto di Insigne, il sostituto di Ghoulam. Abbiamo riscattato Anguissa e prolungato Juan Jesus. Quindi abbiamo fatto quattro operazioni in cinque giorni. Cosa vuol dire? Che stiamo dormendo? Qui non pettiniamo le bambole, come diceva Ancelotti. Ma porta sfortuna e quindi non diciamo nulla".