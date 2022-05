ADL: "Ho capito, devo spostare la Filmauro a Napoli per essere a Castel Volturno 3 volte a settimana"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo ha svelato anche una possibile novità personale

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo ha svelato anche una possibile novità personale: "Ho capito una cosa molto semplice: devo spostare la Filmauro a Napoli e almeno tre volte a settimane devo stare lì un paio d'ore per intervenire laddove c'è un minimo di non-sentiment che può partire da un reparto, da un calciatore, da una situazione familiare, da un gruppo-allenamento. perché questi hanno mogli, famiglie, figli. Spalletti stesso ha una bambina di 1' anni e una moglie che vivono a Milano. Non è una situazione semplice, non sono marionette ma persone con problemi, sentimenti e famiglie. Per voi esiste solo il calcio, gli altri si portano dietro anche altro. Ci sono problemi di cui voi non vi fate mai carico, gli altri sì".