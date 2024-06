ADL: "Il Napoli darà grande attenzione al settore giovanile e al vivaio"

E' stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ad inaugurare, insieme al sindaco Giovanni Caporaso, alla presidente del consiglio comunale Maria Venditti e al presidente di Confindustria Napoli Costanzo Iannotti Pecci, il nuovo stadio comunale della città di Telese Terme.

Pur sollecitato dai giornalisti, De Laurentiis non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al Calcio mercato se non per ribadire che "la società darà grande attenzione al settore giovanile, a cominciare dal vivaio, andando alla ricerca non solo in Italia ma anche all'estero di bambini e adolescenti che abbiano la capacità di giocare al Calcio e che sono riconoscibili attraverso un gruppo di persone preposte che stiamo per assumere".