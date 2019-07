ADL immagina un calcio in stile basket: "Break da 10 minuti e sostituzioni illimitate"

Aurelio De Laurentiis, nella sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha lanciato qualche idea per aumentare la bellezza del calcio: "Ci sono stadi che sembrano degli acquari. Il tempo si ferma e, tranne in qualche momento, per il fatto che non c'è un commento sembriamo veramente in un acquario. Allora mi sono sempre detto: 'Forse è il momento di evitare quest'interruzione di 15 minuti tra i due tempi'. Ma sarebbe bello fermare il calcio ogni 10 minuti, con l'allenatore che chiama a sé i calciatore. Deve intervenire la FIFA per mettere le sostituzioni illimitate. E' giusto vedere tutti i calciatori giocare. Io potrei benissimo far giocare un calciatore, poi tirarlo fuori, mettere un altro e rimettere lui qualche minuto dopo. Come nel basket. Se accade negli altri sport, perché non anche nel calcio?".