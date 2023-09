ADL indagato a Roma, Alvino: "Atto dovuto, club già prosciolto e ADL è tranquillissimo"

Così su twitter il giornalista Carlo Alvino dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati per falso in bilancio di Aurelio De Laurentiis

"Atto dovuto della Procura di Roma, competente per territorio, visto che il bilancio viene depositato nella capitale, che iscrive Adl nel registro degli indagati sulla questione delle presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto di Osimhen. Bisognerebbe aggiungere che la vicenda in questione ha già visto a Napoli il proscioglimento totale del club per i reati fiscali contestati. Società e presidente tranquillissimi!", così su twitter il giornalista Carlo Alvino dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati per falso in bilancio di Aurelio De Laurentiis dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Un atto dovuto, nulla di più.