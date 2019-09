ADL manda un messaggio al Comune: "La pista d'atletica attutisce il calore del pubblico sugli spalti"

Parlando del debutto in Champions League contro il Liverpool, previsto per martedì prossimo, Aurelio De Laurentiis nell'intervista al Corriere dello Sport si sofferma anche sul San Paolo: "Un po’ questa partita mi fa paura e spero che il San Paolo sia pieno, che partecipi al match come il dodicesimo uomo in campo, anche se la pista d’atletica la fa sempre da padrona e attutisce il calore pubblico sugli spalti. Lo dico agli amici del Comune che ci tengono alla pista…".