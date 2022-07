ADL: "Mi dà fastidio quando mi si dice 'il romano', vengo da una famiglia irpina"

"Io amo tre città: innanzitutto Napoli, poi Londra e Los Angeles".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Nel corso della lunghissima intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato dell'obiettivo stagionale del Napoli: "Di far piacere ai tifosi nel maggior numero possibile di occasioni e portarli tutti quanti a una meta che renda tutti felici. Ma io voglio vederli contenti e felici, non posso immaginare che solo in alcune squadre, che hanno fatto meno punti di noi, sono tutti felici, contenti, abbonati, impazziti. E da noi invece... Ma poi basta quando mi si dice 'il romano'. Io vengo da una famiglia irpina, che si è stabilita poi a Torre Annunziata. Ci siamo trasferiti poi a Roma, poi negli States, portando il concetto della napoletanità in giro per il mondo. Io amo tre città: innanzitutto Napoli, poi Londra e Los Angeles. Questa cosa di me e Roma mi ha sempre dato fastidio".