ADL: "Museo del Napoli? L'idea c'è sin dal mio arrivo, c'è tanta storia da inserire..."

Un museo dedicato alla storia del Napoli? Sì, l'idea di Aurelio De Laurentiis c'è. Il presidente azzurro ne ha parlato nella sua intervista a Palazzo San Giacomo: "Alberga nel mio pensiero dal 2004, quando sono arrivato. Abbiamo cercato spazi, ma deve stare in uno stadio o al centro d'allenamenti ma diventa difficilmente gestibile per tifosi ed i tanti turisti che vogliono vedere il club dove ha giocato Maradona ed i nuovi che rincorrono i suoi numeri. C'è tanto Napoli da poter inserire, oltre ad altre cose che dei club o delle città non possono vantare perché Napoli è Napoli. Non è soltanto far vedere le maglie di 50 anni fa, ma raccontare Napoli ed il Napoli nei momenti storici".