ADL ne ha per tutti: "Lega inesistente, FIGC traballante. E Sky e Dazn..."

Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi, ne ha per tutti, dalla Lega alla FIGC, fino ad arrivare a Sky e DAZN. Il patron del Napoli si è espresso così: "Io non faccio l'allenatore, dipenderà dal prossimo allenatore. Ma lei ha parlato di un capitolo. In realtà noi abbiamo scritto un libro nei primi 19 anni, ora ci divertiremo a scriverne un altro, in un calcio che sta andando alla deriva, con una Lega inesistente ed una Federazione traballante, due network privati che non sanno gestire il calcio, ci rimetteremo dei soldi soprattutto con DAZN. Stiamo cercando di fargli capire che quanto promesso si concretizzerà in un bel nulla e nei prossimi anni incasseremo meno degli ultimi 3.

Poi quando si chiede 'chi comprate', noi rischiamo di rientrare in una situazione Covidiana, se nei prossimi 5 anni incasseremo meno degli ultimi 3 diventa faticoso essere competitivi in Italia e con Uefa e Fifa che stanno incasinando tutto quanto con ancora più partite, interessanti e importanti, ma che renderanno meno interessanti i campionati nazionali. Addirittura la Lega è nostra nemica ora, ma la paghiamo noi! Mi trovo sempre in imbarazzo, poi dicono che io ho un carattere difficile, ma io divento una bestia quando vedo incompetenza".