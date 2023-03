"ADL non mi rappresenta, non tifo più!", la folle telefonata a Del Genio: "Nessuno ora rappresenta"

La singolare telefonata di un 'tifoso' a Paolo Del Genio, nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, che ha replicato in maniera netta

"Ho seguito il Napoli per 55 anni, ma non sento mio questo Napoli, ADL non sarà mai il mio presidente, non ci rappresenta e non vedo più il Napoli allo stadio o in tv", questa la singolare telefonata di un 'tifoso' ricevuta nel corso di A Tutto Napoli su Tele A da Paolo Del Genio che ha replicato in maniera netta: "Non ti seguo proprio! Vince il Napoli, la tua squadra, che ti frega di ADL? Per me può venire anche il mio peggior nemico alla guida del Napoli ma sarei sempre contento di una vittoria. Non ti piace ADL e non segui? Mica deve rappresentare un presidente, ormai chi rappresenta in Serie A? Il calcio è cambiato, in mano ai fondi o proprietà estere, ed i fondi e queste persone a chi rappresentano? Alcuni l'hanno messa sul personale, pure alcuni attacchi sono rivolti a chi fa certe cose, mica a te! Io quando gioca il Napoli manco mi ricordo più chi è il presidente.