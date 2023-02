ADL non si pone limiti: "Anche il Napoli può vincere la Champions League!"

Mercato, Champions, futuro. Questi e altri i temi affrontati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella sua lunga intervista

TuttoNapoli.net

Mercato, Champions, futuro. Questi e altri i temi affrontati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella sua lunga intervista al quotidiano tedesco Bild: "Abbiamo una squadra forte, ma le migliori squadre d’Europa e del mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions League, proprio come i bookmaker, che ci vedono però anche come il quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti. Vedremo".