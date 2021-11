ADL pazzo di Spalletti: "Ha una dote che piace a tutti, è il nostro 13° uomo!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine della “Race of the cure” dedicata alla prevenzione, si è soffermato anche su Luciano Spalletti: "La cosa che piace a tutti di Luciano Spalletti è che lui non usa la sua grande conoscenza ed esperienza nel calcio, ma usa l'umiltà di mettere tutti in gioco. Durante il ritiro ha capito che il nostro spogliatoio ha una serie di giocatori importanti, non uno, due o tre. Una squadra importante. E a Varsavia l'ha dimostrato, schierando una squadra senza Insigne e Osimhen. E' importante che giochino tutti.