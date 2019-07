ADL racconta l'affare-James: "Richieste Real ingiuste, noi non cediamo! Niente fretta..."

Nella sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche sull'ipotesi James Rodriguez. Valter De Maggio, allo squillo del telefono del patron, ha scherzato: "Presidente, è James?". E ADL ha così risposto: "James è nei nostri cuori, soprattutto nei cuori di chi l'ha allenatore meglio di chiunque altro, Ancelotti. Il problema di James è che bisogna fare i conti col Real Madrid. Noi siamo duri, non vogliamo cedere alle ingiuste richieste del Real Madrid. Noi non abbiamo fretta perché la nostra squadra è già molto forte. Dobbiamo fare soltanto dei colpi, niente di particolare. I colpi si fanno in due, tra chi vuole acquistare e chi vuole vendere. Noi vogliamo acquistare, ma non vogliamo fare errori".