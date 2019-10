ADL si tiene stretto Ancelotti: "Anche 10 anni! Turnover? Gliel'ho chiesto io..."

Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle presunte (per lui fittizie) tensioni con Carlo Ancelotti ai media presenti a Palazzo San Giacomo: "Ho un allenatore molto bravo, c'è un rapporto amichevole, stima reciproca. Ho sentito e letto di tutto e di più, che io avrei litigato con Ancelotti, ma ho sempre detto che Ancelotti può restare qui anche dieci anni. Io sono per la continuità. Anche nel cinema, con Verdone ho l'esclusiva da 17 anni. Voi volete vendere, provocare, ma non è così, non si può avere tutto e subito. Pure su Lozano, gli volete dar tempo per di capire come si gioca in Italia, di Ancelotti di capire come utilizzarlo, poi anche io ho chiesto di farli giocare tutti e lui sceglierà la squadra definitiva per affrontare le competizioni ed i cambi per stanchezza o infortuni di volta in volta".