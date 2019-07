ADL smentisce l'incontro con Wanda per Icardi: "Stupidaggine colossale! Mi è bastato quello di anni fa..."

"È una stupidaggine colossale". Aurelio De Laurentiis smentisce così le indiscrezioni su un possibile incontro con Wanda Nara per discutere del futuro di Mauro Icardi nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "L'ho incontrata tre anni fa - spiega a Radio Kiss Kiss Napoli - e non ho intenzione di rivederla. Mi è stato sufficiente quell'incontro, non c'è motivo di rivedersi.

Icardi - prosegue il patron del Napoli sul centravanti dell'Inter - non rientra nelle nostre necessità attuali, l'ha detto anche Ancelotti. Sarebbe fare un torto agli altri, quando lo chiesi era un altro momento storico. Era quando si infortunò Milik, poi fu bravo Sarri a far diventare Mertens un calciatore capace di segnare più di 30 gol".