ADL su Allan: "Lo tenni per proteggere Ancelotti! L'agente mi fece una proposta, chiamai il PSG e non erano 60mln..."

Nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche sul mercato in uscita, parlando di Allan, Milik e Koulibaly: "D'ora in poi quando ci saranno delle offerte importanti noi cederemo tutti, anche se stanno con noi da un anno. Ho capito che in questo Paese, che non garantisce nulla, e in quest'Europa, che un disfacimento totale, bisogna vivere alla giornata. E' quello che ci richiedono. Noi faremo le nostre guerre e cercheremo di vincere sempre. Quando mi sono state offerte 110 milioni di sterline, sono stato scorretto a non cedere Koulibaly in Premier".

Anche con Allan? "Quella è stata una mia protezione verso Ancelotti. Eravamo nel mercato di gennaio, io ero a Parigi quando mi telefonò l'agente di Allan e mi fece una proposta. Io gli dissi che mi dovevano chiamare i signori del PSG, ma poi non si è fatto vivo nessuno. Chiamai io Al-Khelaifi, gli chiesi se gli interessava veramente. Lui mi rispose che era da vedere, non ha mai parlato di 60 milioni, forse 40-45".