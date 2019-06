ADL su James: "Costa molto, ma si può fare! Ancelotti sa quanto può essergli utile"

“James è un giocatore molto costoso, ma se dobbiamo fare un sacrificio lo facciamo. Per uno si può fare”. Con queste parole il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiaramente aperto all’arrivo dell’asso colombiano nella sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “James Rodriguez risponde ad un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti, non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco però Ancelotti lo conosce e sa quanto può essergli utile".