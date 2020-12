ADL sul ko di Osimhen: "Alla Uefa e alla Fifa non sono all'altezza, hanno fatto una cavolata!"

De Laurentiis, in occasione della presentazione della stazione Maradona, ha parlato del ko di Osimhen in Nazionale: "Voi lo sapete come la penso sulle nazionali. Quando uno offende le tifoserie di tutto il mondo che trepidano per chi li rappresenta tutta la settimana, qualcosa che è una panacea a tutto lo schifo che vivono in settimana ad un lavoro che non amano o una famiglia che non li ripaga, poi dicono che li mandano in giro per il mondo per partite inutili, anche amichevoli, e col rischio contagio. Chi è all'Uefa e alla Fifa non capisce l'organizzazione anche a livello imprenditoriale, non sono all'altezza. Prima di andare a dormire si interrogano se hanno fatto una cavolata? Perché il calcio non si moderna? Col virus cambia tutto, cambierà tutta la nostra vita e bisogna cambiare anche le regole".