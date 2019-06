ADL sulla nuova maglia: "E' innovativa come sempre, abbiamo inventato cose seguite poi anche dalla moda"

I feedback arrivati sulle nuove maglie del Napoli, presentate nella giornata di ieri tramite i social network, sono stati tutto sommato positivi. Di questo ha parlato anche Aurelio De Laurentiis nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Io e i miei figli Edoardo e Luigi abbiamo sempre cercato di ideare maglie innovative. Abbiamo inventato la mimetica ed altre cose che poi sono state seguite anche nel campo della moda. Quando si inventano cose innovative, non sempre si trovano le persone pronte ad abbracciarle . Il nuovo spaventa sempre un po'. I nostri tifosi però si sono estremamente evoluti, anche grazie al web e alla connessione che c'è nel mondo. Ora ci sono anche i tifosi del Napoli che vivono in Canada o negli USA tramite Amazon, su cui c'è stato un boom. Questi tifosi sono sempre di origini napoletane, portano sempre l'identità nel cuore. Il calcio è quella panacea che gli permette di convivere in luoghi complicati. C'è questo attaccamento alla maglia e questa capacità di esprimere la loro convinzione circa la maglia, noi cerchiamo di seguire anche quello che dicono".