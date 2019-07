ADL sulla prima amichevole: "Napoli-Benevento visibile anche in differita per chi non è abbonato a Sky, ecco dove"

Interessante notizia rivelata da Aurelio De Laurentiis nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente del Napoli, dopo la conferma da parte di Sky della trasmissione in chiaro dei test con Benevento, Feralpisalò e Cremonese, ha fatto sapere che sarà possibile vedere in differita la partita di sabato anche per chi non è abbonato all'emittente satellitare.

Il Napoli è una grande famiglia? "Sì, questi sono tutti ragazzi straordinari. C'è nell'aria la voglia di mostrarsi col Benevento, nell'amichevole di sabato, che sarà trasmessa su Sky in chiaro. Sarà riproposto su TV8 alle 21 nella tv free. Anche TvLuna potrà trasmetterla in chiaro intorno a quell'ora".