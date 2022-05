ADL tende la mano ai tifosi: “Per provarci per lo Scudetto bisogna essere tutti insieme”

Il Napoli vuole vincere lo scudetto, De Laurentiis ci punta, lo ha detto in conferenza stampa in occasione della presentazione del ritiro

Il Napoli vuole vincere lo scudetto, De Laurentiis ci punta, lo ha detto in conferenza stampa in occasione della presentazione del ritiro a Castel di Sangro: "Voglio concludere con un messaggio questa conferenza stampa: Faremo di tutto per riportare a Napoli lo Scudetto. Ma dovremo essere tutti insieme e se non ce la faremo non dovremo deprimerci perché noi siamo il Napoli".