ADL: "Tribuna Insigne a Genk? Punizione di Ceferin non di Ancelotti"

Emergono altre parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sul caso Lorenzo Insigne, ai microfoni del Corriere dello Sport. Il numero uno azzurro ha ribadito che il numero 24 deve risolvere i suoi problemi e che con i vari allenatori, anche in passato, ha sempre avuto rapporti ondivaghi. ADL è tornato anche sulla panchina del capitano a Genk in Champions League, affermando: "Non è una punizione di Ancelotti ma di Ceferin (Presidente UEFA ndr), perché bisogna sempre chiedersi il motivo per il quale bisogna poter avere in distinta solo diciotto calciatori".