Adriano: "Chi mi somiglia? Lukaku! Sarebbe stato bello lavorare con Conte"

"Chi mi ricorda Adriano? Io non posso citare Ronaldo o Ronaldinho che avevano ruoli diversi. Un attaccante che mi somiglia è Lukaku fisicamente e perché bravo a far salire la squadra. Lavorare con Conte sarebbe stato bellissimo". A dirlo è stato l'ex Inter Adriano. L'ex attaccante brasiliano si è raccontato ai microfoni di Dazn e ha citato il centravanti di Conte come attaccante che ricorda proprio l'Imperatore per caratteristiche fisiche e tecniche.

