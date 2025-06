Regini su Marianucci: "Profilo da Napoli, ora sta a lui dimostrare le sue qualità per trovare spazio"

Vasco Regini, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci mi piace, ha fatto benissimo la scorsa stagione. Come profilo può starci a Napoli, adesso sta a lui dimostrare le sue qualità per trovare spazio. Il Napoli avrà un ruolo da protagonista nella prossima stagione perchè ha trattenuto Antonio Conte in panchina. Il mister porta sempre a casa il risultato, difficilmente vedremo un Napoli non in corsa per lo scudetto. Poi il colpo De Bruyne è incredibile, è un campione pazzesco!”.

