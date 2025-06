Lerda su Lucca: "E' pronto, profilo giusto per il Napoli. Non ha solo struttura fisica"

vedi letture

Franco Lerda, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lucca? Lo conosco bene, non solo ha struttura e fisicità, ma sa anche giocare a calcio. Quest’anno è andato in goal con regolarità, è il profilo giusto per il Napoli, è pronto e lo vedo bene anche dal punto di vista degli equilibri. Nazionale italiana? Negli ultimi trent’anni abbiamo avuto grandissimi campioni, oggi non li abbiamo più. La colpa non può sempre essere degli allenatori”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).