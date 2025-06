Bucchioni: "Lucca migliorato tantissimo, ma se devo scegliere ecco chi prendo"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Gattuso come ct? Vista l’emergenza, di fatto, un personaggio come Gattuso può fare bene. Questa Nazionale è povera tecnicamente, quindi, serve almeno grinta: cerchiamo di dare ‘almeno un calcio’ per recuperare il pallone. Questo è il terreno di Gattuso, che può far tirare tutto ai suoi giocatori: ovvero quello che è stato lui. Spalletti, chiaramente, è un profilo superiore a Gattuso, ma le sue parole andavano nel vuoto. In tre giorni può tirare fuori dai calciatori uno spettro di carattere. L’importante è cancellare l’idea di una Nazionale senza carattere.

Tra Lucca e Nunez, ovviamente, ti prendo Nunez, ma Lucca è migliorato tantissimo nell’ultima stagione all’Udinese, ora gioca meno per se stesso. Ha l’altezza di Lukaku, ma non la fisicità. Lucca gioca ora per gli altri, poi con Conte può sicuramente migliorare. Potrebbe essere, ovviamente, un’alternativa a Simeone. Osimhen? Vuole trovare la squadra che gli piace con lo stipendio che gli hanno promesso in Arabia Saudita, dove non vuole andare. Non sarà facile risolvere la sua situazione. De Bruyne può comportare un effetto enorme dal punto di vista attrattivo: adesso il Napoli ha sia Conte che De Bruyne come possibile 'attrazione', Napoli è adesso una base solide”.