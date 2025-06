Podcast L'ex Amoruso: “Non ho dubbi su chi prendere tra Ndoye, Chiesa e Lookman”

A parlare di Juventus e Napoli a Tmw Radio, durante la trasmissione 'Maracanà', è stato il doppio ex Nicola Amoruso.

Juve, che scelta farebbe per l'attacco del futuro?

"Io andrei dritto su Osimhen, è una certezza e conosce il nostro campionato. E' un attaccante che può fare la differenza. Con Giuntoli c'era una trattativa aperta, ora c'è da capire se è ancora così. Vlahovic sinceramente non penso che resterà. Si troverà una soluzione, mi sembra strano il Milan visto che Allegri spesso lo ha messo in discussione. E Kolo Muani va riconfermato, ha fatto intravedere grandi qualità. Sa giocare per la squadra, può fare la seconda punta, sarebbe una coppia ben assortita con Osimhen".

Come valuta Conceicao? Lo terrebbe?

"Ha fatto una prima parte di stagione molto bene, poi ha rallentato. Può fare molto bene, è un esterno che ti punta, ti crea superiorità. Può essere importante in una rosa come quella che deve costruire la Juve. E' un calciatore che va tenuto, perché ha qualità".

Ndoye, Chiesa, Nusa e Lookman: quale l'esterno più adatto per il Napoli?

"Lookman, sono per i giocatori che sono stati già testati in Italia ed è una certezza assoluta. Salta l'uomo, segna, fa assist, farebbe la differenza anche nel Napoli e credo lo sappia anche Conte. Chiesa lo vedo un grande punto interrogativo, sarebbe una grande scommessa e il Napoli ha bisogno più di certezze".